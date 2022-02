Synopsis de The First Lady

Dans l'aile ouest de la Maison Blanche, beaucoup des décisions les plus impactantes ont été prises loin des regards du public, par les premières dames les plus charismatiques, complexes et dynamiques. Cette série se concentre sur les vies personnelles et professionnelles de ces femmes énigmatiques, la première saison se concentrant sur Eleanor Roosevelt, Betty Ford et Michelle Obama.