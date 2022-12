Synopsis de The Flatshare

Deux vingtenaires essaient de s'en sortir – en partageant non seulement un appartement mais un lit. Se remettant d'une relation complexe, Tiffany passe ses journées à gagner le salaire minimum pour une appréciation minimale sur un site Web d'informations virales, tandis que Leon travaille de nuit dans un hospice pour obtenir des conseils de vie d'un adolescent en phase terminale alors qu'il tente de libérer son frère emprisonné à tort. Mais, alors que les post-it commencent à voler et que chacun est entraîné de manière inattendue dans la vie désordonnée et complexe de l'autre, une attraction évolue à l'envers. La question est : pouvez-vous vraiment tomber amoureux d'une personne que vous n'avez jamais vue ?