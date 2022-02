Synopsis de The Girl From Plainville

Inspirée de l'histoire vraie de Michelle Carter, et de son cas controversé de "sms-suicide", dans le Massachussetts. Basé sur l'article d'Esuire du même nom, la série explorera la relation entre Michelle et Conrad Roy III et les événements qui ont conduit à sa mort et, plus tard, à la conviction controversée de Michelle pour homicide involontaire. Carter a été reconnue coupable en 2017 d'avoir encouragé le suicide de Roy, via une série de messages et d'appels.