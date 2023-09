Synopsis de The Killing Kind

Basé sur le livre à succès du même nom de Jane Casey, personne ne comprend mieux le sombre fossé entre la justice et le droit qu’Ingrid Lewis. En tant qu'avocate accomplie, Ingrid est habituée à traiter avec des clients difficiles, mais personne ne rivalise avec John Webster – charmant, beau, prospère et intelligent. Webster a été accusé de contrôle coercitif par une ex-petite amie et Ingrid l'a défendu avec succès devant le tribunal, remportant le procès.