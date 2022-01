Synopsis de The Kings of Napa

La série est centrée sur un magnifique et pittoresque vignoble de la Napa Valley appartenant aux Kings, une famille afro-américaine ambitieuse dont la richesse et le statut les amènent aux pages des magazines de design et des pages de The Kings of Napa. Le business viticole a connu le succès et les éloges de la famille, mais après le départ de l'entreprise du patriarche, ses trois enfants doivent se battre pour les rênes du royaume.