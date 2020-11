Synopsis de The Liberator

L'histoire vraie et fascinante de la victoire la plus sanglante et la plus dramatique qui a conduit à la victoire de la Seconde Guerre mondiale: l'odyssée du champ de bataille de l'officier américain non armé Felix Sparks et de son unité d'infanterie composée de cow-boys amérindiens, mexicains et texans qui, de l'invasion de l'Italie à la libération du camp de concentration de Dachau, combattu pendant plus de 500 jours pour libérer l'Europe.