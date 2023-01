Synopsis de The Midwich Cuckoos

Midwich est une ville de banlieue tranquille où il ne se passe pas grand-chose. Du moins jusqu'aux heures crépusculaires d'une journée de fin d'été, lorsque tout le monde dans une zone définie de la ville tombe inconscient. Le curieux incident semble temporaire et les personnes concernées reprennent conscience, mais toutes les femmes en âge de procréer à l'intérieur de la zone sont soudainement et inexplicablement tombées enceintes. Au fur et à mesure que les enfants du phénomène grandissent, il devient clair qu'ils ne sont pas de ce monde.