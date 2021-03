Synopsis de The One

The One est basé sur le roman de science-fiction de John Marrs du même nom, qui se déroule dans un futur où un simple test ADN peut trouver le partenaire idéal de tout le monde. Alors que cinq autres couples devraient être arrangés par la science, l'histoire suit ce qui se passe lorsque la personne avec laquelle vous êtes censé être a de sombres secrets et des intentions encore plus meurtrières.