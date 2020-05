Synopsis de The Prince

Avant que George ne gouverne l'Angleterre, il établira ses propres lois dans cette version comique de la future enfance du roi d'Angleterre du point de vue du prince. Parce que sa succession ne vient pas de sitôt, dans chaque épisode, George trouvera son chemin dans la vie de jeune prince des temps modernes - des 775 chambres de Buckingham Palace à la mer de corgis de sa famille à l'école primaire avec des roturiers. La série met également en vedette des personnages notables de la vie de George, tels que ses parents, le duc et la duchesse de Cambridge, sa petite soeur Charlotte en quatrième place, sa tante Meghan et son oncle Harry, son arrière grand-père Philip, et - qui peut oublier - sa Gan Gan Elizabeth.