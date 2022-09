Synopsis de The Serpent Queen

Considérée comme une immigrée, ordinaire et entière, Catherine de Médicis est mariée à la cour française du XVIe siècle en tant qu'adolescente orpheline censée apporter une fortune en dot et produire de nombreux héritiers, pour découvrir que son mari est amoureux d'une femme plus âgée, incapable de concevoir. Pourtant, ce n'est qu'avec son intelligence et sa détermination qu'elle parvient à maintenir son mariage en vie et maîtrise mieux que quiconque le sport sanguinaire qu'est la monarchie, régnant sur la France pendant 50 ans.