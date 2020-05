Synopsis de The Surrealtor

L'agent immobilier Nick Roman et une équipe d'élite de spécialistes s'occupent des cas que personne d'autre ne veut : des maisons hantées et possédées qui effrayent littéralement les acheteurs potentiels. En recherchant, en enquêtant et en « réparant » les choses qui se bousculent dans la nuit, l'équipe travaille à créer une fermeture - et des fermetures - tout en luttant contre leurs propres démons.