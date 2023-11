Synopsis de The Walking Dead: The Ones Who Live

Rick et Michonne sont plongés dans un autre monde, construit sur les cendres d'une guerre avec les morts. Et en définitive, d'une guerre avec les vivants. Peuvent-ils se retrouver et se rappeler qui ils étaient dans un endroit et une situation différents de tout ce qu'ils ont connu ? Sont-ils ennemis ? Amants ? Victimes ? Victorieux ? Sans l'un et l'autre sont-ils même vivants ou vont-ils découvrir qu'ils sont eux aussi des zombies ?