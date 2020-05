Synopsis de The Wilds

Un groupe d'adolescentes d'horizons radicalement différents qui se retrouvent bloquées sur une île isolée, ignorant qu'elles viennent de devenir les sujets d'une expérience sociale élaborée. En partie drame de survie, en partie soirée pyjama dystopique, The Wilds explore les luttes passées et présentes de ces jeunes femmes, offrant une représentation vivante de ce que signifie grandir en tant que femme à notre époque - que vous soyez perdue ou non dans le désert.