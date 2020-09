Synopsis de Truth Seekers

Un duo de chasseurs de fantômes fait équipe pour découvrir et filmer des observations paranormales à travers le Royaume-Uni et partager leurs aventures sur une chaîne en ligne. Leurs expériences surnaturelles deviennent plus fréquentes, terrifiantes et même mortelles alors que le couple commence à découvrir une conspiration qui pourrait menacer toute la race humaine.