Synopsis de Up Here

Une comédie romantique musicale se déroulant à New York dans les derniers jours de 1999, suivant l'histoire extraordinaire d'un couple ordinaire, alors qu'ils tombent amoureux - et découvrent que le plus grand obstacle pour trouver le bonheur ensemble pourrait bien être eux-mêmes - et le perfide monde de souvenirs, d'obsessions, de peurs et de fantasmes qui vit dans leur tête.