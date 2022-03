Synopsis de We Own This City

Chronique de l'ascension et de la chute du groupe de travail sur la trace des armes à feu du département de police de Baltimore - et de la corruption et de l'effondrement moral qui ont frappé une ville américaine dans laquelle les politiques d'interdiction des drogues et d'arrestations massives ont été défendues au détriment du travail réel de la police.