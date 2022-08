Synopsis de Wedding Season

Katie et Stefan tombent amoureux l'un de l'autre durant un mariage. Katie est déjà fiancée, mais ils commencent tout de même une liaison. Deux mois plus tard, Katie se marie mais son fiancé et toute sa famille sont assassinés lors de l'événement. Les deux amants se blâment, et la police s'en mêle. Commence alors une quête pour découvrir la vérité.