Synopsis de Wilderness

Le couple britannique Liv et Will semble avoir tout pour plaire : un mariage solide, une nouvelle vie glamour à New York, à des milliers de kilomètres de leur ville natale, et encore assez jeunes pour sentir que toute leur vie est devant eux. Jusqu'à ce que Liv découvre la liaison de Will. Le chagrin est rapidement suivi d’une autre émotion : la fureur. La vengeance est sa seule option, et lorsque Will propose un voyage à travers les parcs nationaux épiques d'Amérique pour donner un nouveau départ à leur relation, elle connaît exactement l'endroit...