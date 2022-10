Synopsis de Wolf Pack

La vie de deux adolescents est changée à jamais quand un incendie en Californie réveille une créature surnaturelle terrifiante et la pousse à passer à l'attaque dans un bouchon sur une autoroute en dessous des collines en feu. Blessés dans le chaos, les deux jeunes gens sont inexplicablement attirés l'un par l'autre et par deux autres adolescents qui ont été adoptés 16 ans plus tôt par un ranger de parc après n autre mystérieux incendie. Alors que la pleine lune s'élève, les quatre ados se réunissent pour comprendre le secret qui les unis: la morsure et le sang d'un loup-garou.