Seriesaddict.fr le 28/10/2019 à 19h05 par Fiona Kilo | 0

Il y a beaucoup de choses à dire sur cet épisode donc enchaînons tout de suite avec les deux/trois petits défauts que j’ai trouvé avant d’aborder les grands arcs :



- Mais pourquoi ne pas reprendre l’histoire de Caputo ?! J’attendais la suite moi ! Je trouve que c’est une coupure un peu abrupte. J’espère que les scénaristes ne vont pas retourner dessus en fin de saison.



- Certains sous arcs sont cruellement sous exploités comme la perte de l’enfant de Morello. Ou l’histoire de Piper et Alex. Si la première garde un minimum d’intérêt pour ses difficultés en dehors de la prison, la seconde manque cruellement de profondeur. Le passé de dealer du personnage semble oublié et on tombe dans une routine ennuyeuse avec à présent du sexe… parce que forcément cela devait se terminer ainsi.



- J’ai trouvé aussi le retour d’Aleida très poussif. Je pense que les scénaristes ont fait de Daya un personnage très superficiel par conséquent le rôle de « top dog » ne fonctionne pas et encore moins sa rivalité avec sa mère. L’actrice n’est pas non plus au sommet de son art.



Maintenant les grandes qualités de cet épisode :



- En premier il y a les scènes de Red et Nicky mais aussi la connexion avec les flashback. J’ai trouvé l’ensemble très touchant. Poignant dans sa tragédie car malgré sa force Red est en train de perdre son combat face à la maladie ou tout simplement son traumatisme suite à son incarcération au trou. La relation mère/fille aussi était très belle grâce aux deux actrices. Est-ce la fin pour Red ? Certainement et je trouve le scénario à la fois injuste et réaliste. Le premier car le personnage mérite mieux qu’un combat perdu d’avance contre la démence ou l’Alzheimer par exemple. Le second car le cerveau ne peut pas encaisser les traumas encore et encore sans conséquence.



- Le retour des poules aussi est génial ! Avec ces scènes pleines d’humour et de tendresse qui permettent au spectateur de souffler face au drame d’autres personnages. J’ai adoré la présence de Lolly et le jeu de l’actrice Lori Petty.



- Pour finir le duo Taystte et Doggett est une nouvelle dynamique intéressante. Les deux personnages ont connu des situations et émotions extrêmes. Elles peuvent clairement apprendre l’une de l’autre donc je suis curieuse du choix des scénaristes pour la suite.