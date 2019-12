Critiques

« The Hidey Hole » est un épisode basé sur un concept simple : actes et conséquences. Nous avons l’histoire de Lorna, celle de Cindy et Joe. Tous les trois font faces à leurs mensonges de manières différentes et j’ai trouvé intéressant que le scénario divise ce thème de plusieurs manières. Le hic est que ces trois arcs n’ont pas le même impact émotionnellement ou simplement pour la suite du scénario. Je suis déçue du choix d’Hilary Weisman Graham de conclure aussi rapidement l’histoire de Caputo. L’épisode nous offre une jolie scène et un beau dialogue entre l’ancien directeur et Taystee mais j’ai trouvé que le « problème » s’était réglé un peu trop facilement. Je comprend le message de la série : un homme peut changer pour le meilleur. Et Caputo souffre un peu de son comportement. Mais je trouve que ce n’est pas suffisant pour un sujet comme #metoo. La série aurait pu aller plus loin et plus fort. Le message final est touchant car chacun a le droit à l’erreur. Pour autant, il y a un manque de profondeur et peut-être même de réalisme car finalement le quotidien du personnage n’a pas été si affecté que cela. Perdre une place de bénévole à la fac ne se compare pas à perdre son véritable travail parce que vous êtes accusé de harcèlement sexuel.



Ensuite nous avons les arcs de Cindy et Morello. J’ai été agréablement surprise de revoir la première malgré sa fin tragique (pour l’instant). On se doute que toutes ces bonnes choses, ces bonnes intentions vont mal se terminer donc il n’y a pas de twist. Mais les trois actrices nous offrent une belle scène et il est difficile de ne pas ressentir de l’empathie pour Cindy. Par contre, son choix final n’est pas en adhésion avec l’évolution du personnage je trouve. Il s’agit d’une femme qui s’est vraiment remise en question et a affronté ses erreurs passées. J’aurai préféré que les scénaristes assument un aspect moins dramatique pour sublimer le personnage. Enfin Morello tellement touchante dans sa folie ! Le dialogue avec son mari est l’une des meilleures scènes de cet épisode : tellement brutale et triste. Quelle fin les scénaristes réservent à ce personnage… ? Personnellement je n’ai pas hâte de le découvrir.



A noter que Natasha Lyonne se trouve aussi derrière la caméra : la réalisation est assez classique j’ai trouvé sauf pour la séquence finale. Par contre il y a un très bon montage en particulier autour de l’arc de Lorna.