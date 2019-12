Critiques

Après une pause imposée par l'épisode 4, nous voilà 22 minutes après la disparition de Jason, détenu par Deathstroke et Dr Light.

Dr Light passe pour un enfant capricieux, voire stupide face à un Deathstroke calme, calculateur et efficace.

Ce dernier, mène les Titans en bateau (ils lui facilitent grandement la tâche) et s'impose très facilement comme une vraie menace. On a du mal à voir comment une team totalement désorganisée pourrait le contrer.



Justement, du côté des Titans, c'est la guerre civile.

Ils ne s'écoutent pas.

Dick lance une mission « sauvons le soldat Jason » et écarte encore une fois Gar et Rachel. Ces derniers sont frustrés (et nous aussi). Gar se sent impuissant, coupable pour l'enlèvement de Jason et reporte sa colère sur la pauvre Rachel déjà à bout.

Le fossé se creuse davantage entre Titans et Titans 2.0.

Hank et Dick sont déterminés à jouer les gros durs et Donna et Dawn sont les seules à prendre en considération l'avis des jeunes.



La situation s'envenime lorsque Deathstroke propose d'échanger Jason contre Rose. Bien sûr, personne n'est d'accord et Rose prend peur. Ce dilemme en rappelle un autre récemment vu dans The Walking Dead (ceux qui suivent encore comprendront).



Dans cette joyeuse ambiance, Kory fait son grand retour (un peu comme ça : https://i.imgur.com/K5BcTTf.gif) et s'occupe un à un des problèmes.

Elle discute avec Rachel et lui dit qu'elle peut choisir d'être quelqu'un de bien et que tout comme elle, elle est spéciale. Suite à ça, Rachel libère ses pouvoirs, relâche la pression et arrive à se contrôler (un peu comme Captain Marvel avec les Avengers, elle est sûrement la plus puissante du groupe. Détail que nos héros ont tendance à oublier).



Kory fait le pont entre les deux groupes et les amène à discuter. Elle sauve Dick quand celui-ci décide de se la jouer en solo face à Deathstroke. Dick a sérieusement un complexe du héros qu'il va devoir apprendre à tempérer pour travailler en groupe. Être les Titans est quand même le but de la saison (et accessoirement le titre de la série).

Kory prouve que oui, c'est l'union qui fait la force et comme le disent Gar et Rachel, « Thank God for Kory ».