Critiques

Après l'épisode spécial sur Aqualad, en voilà encore un. Cette fois-ci, le personnage de Conner est introduit. Il est le produit d'une expérimentation scientifique menée par Cadmus Labs, appartenant au célèbre Lex Luthor.

Conner est un clone de Superman créé à partir des gènes du Sur-homme et des génes de Lex Luthor lui-même, qui s'est un peu pris pour le Dr Frankenstein. Cet étrange mélange de force et d'intelligence, mais également de bonté et de malveillance donne un personnage, mi-enfant mi-machine de guerre, à l'instar de la créature de Frankenstein.



Contrairement à Aqualad, Conner n'a pas besoin d'histoire d'amour ou tout autre artifice scénaristique, pour le rendre attachant instantanément. L'acteur, Joshua Orpin, ressemble vraiment à Superman. Il en a l'allure et le charisme.

Un très bon choix de casting (beaucoup mieux que Lucas Grabeel qui l'interprétait dans la saison 10 de Smallville).

Son acolyte canin, Krypto, et lui, forme un duo adorable. (Il est possible que Krypto gagne le titre du personnage le plus mignon de la série).



Conner cherche à savoir d'où il vient. Lionel Luthor et Eve Watson, lui donnent chacun, un aperçu de ses créateurs.

Le personnage d'Eve Watson joue la guide auprès de Conner et veut le sauver des agents à sa poursuite et de cette vie de laboratoire qui l'attend.

Eve se sent coupable et réalise la portée de ces expériences. Contrairement à Lex et à ses agents, elle n'a pas de mauvaises intentions. On s'attache au personnage et à cette relation entre elle et Conner.



Sur ses conseils, Conner décide de rester discret et de ne pas attirer l'attention. Malheureusement ça ne dure pas bien longtemps. Comme suggéré par le fameux « précédemment » au début de l'épisode, on comprend bien qu'il va être celui qui va sauver Jason de sa chute. Il fait donc une entrée fracassante dans la team Titans (il fracasse littéralement une voiture en attrapant Jason).



Tout comme l'épisode 1x04 introduisant les personnages de Doom Patrol, cet épisode pourrait très bien servir de pilote pour une nouvelle série Superboy. On plonge directement et complètement dans l'univers. C'est rythmé, cool, très efficace.