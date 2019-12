Critiques

Suite au sauvetage de Jason, tout le monde est un peu perturbé. La mauvaise conscience de Dick se manifeste sous la forme de Bruce Wayne. Un Bruce Wayne fantôme qui le suit partout et commente tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense.



Cette apparition nous représente totalement nous en tant que spectateur

. Bruce dit tout haut ce que tous le monde pense tout bas. Il est drôle, danse, lance des piques et pousse Dick dans ses retranchements. Dick est hanté par ses actions. Il peine à s'excuser ou à savoir quoi dire pour réconforter Jason. Et comme le dit ce dernier dans l'épisode, parler de leurs problèmes n'est pas leur fort.Et il sait de quoi il parle puisqu'il revit sans cesse sa chute. Il est traumatisé. Rose tente de lui changer les idées et les deux se rapprochent. Ils se sentent comme des parias, rejetés par le reste du groupe d'un côté et Deathstroke voulant les tuer de l'autre.Le sort s'acharne sur lui lorsque différents objets faisant écho aux passés des personnages font leurs apparitions. Le premier est un vinyle appartenant à Jericho, le frère de Rose, décédé il y a quelques années. La jeune femme jette sa colère sur Jason. Dawn, Hank, Donna et Rachel trouvent à leur tour ces objets et accusent directement Jason. Bien que le personnage puisse être taquin, agaçant, la team n'a aucune raison de penser qu'il pourrait faire une chose pareille. A la limite, il semble plus logique d'accuser Rose, une fille dont ils ne savent pas grand chose.. Kory, aidée de Dawn, essaye de soigner Conner, empoisonné par de la kryptonite après avoir sauvé Jason. Eve Watson et Krypton volent à son secours (tout est littéral dans cette série) après s'être échappés de Cadmus Labs comme des badass. Kory et Rachel combinent leurs pouvoirs pour sauver Conner. Kory est un excellent mentor pour Rachel et la pousse à avoir confiance en elle.Concernant celui qui devrait être un leader, Dick, partit à la recherche de Deathstroke, il revient à Titans Tower. Il est persuadé que son ennemi s'y trouve et se joue de lui. Fantôme Bruce lui conseille de se confesser, seule la vérité le libérera. Pour rétablir sa confiance avec Jason (et lui sauver la vie),Cette révélation, censée venir comme un twist de fou, a été teasée à la fin de l'épisode sur Aqualad où on voyait Jericho et Dick faire connaissance.Ce n'est donc pas une surprise, mais plutôt une confirmation de nos soupçons. Néanmoins, peut-être que la team va enfin pouvoir repartir sur de bonnes bases. Pas si sûr, il faut encore que Dick se confesse aux autres et les connaissant, ils vont à coup sûr très mal réagir.