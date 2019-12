Critiques

Seriesaddict.fr le 11/11/2019 à 15h07 par Jessica | 1

Suite à la révélation de Dick à Jason. Nous revenons en 2014 en flashbacks. Encore des flashbacks. Décidément, cette saison, se concentre sur le passé. C'est la marque de fabrique des scénaristes de Titans apparemment.



Nous rencontrons donc Jericho (brièvement aperçu dans l'épisode 4), le fils de Deathstroke. Comme pour Connor dans l'épisode 6, on a aucun mal à le trouver d'entrée attachant, il est adorable. Chella Man a une de ces têtes à qui on donnerait le bon Dieu sans confession.

Triste de regarder l'épisode en sachant dés le début que le personnage va mourir.



Il se lie d'amitié avec les Titans. La team se sert de lui pour récolter des informations sur son père et venger Garth. Ils apprennent comment Slade Wilson est devenu un tueur à gage. On voit au travers de flashbacks, l'origin story du méchant. La scène où il tue des gardes tout en mangeant une pomme, résume assez bien le personnage. Classe et efficace.



Jericho et Slade étaient proches. L'activité criminelle et les fréquentations peu recommandées du tueur les ont éloignés (elles feront perdre à Jericho sa voix lors d'un accident. Scène terrible mais prévisible). C'est la faille dont Dick se sert pour affaiblir son adversaire.



Bien que motivés par leur vengeance, Dick, Dawn, Donna et Hank, ont des remords et ne veulent plus manipuler le jeune homme et décident de lui dire la vérité. En découvrant qu'il a des pouvoirs, ils lui demandent d'intégrer la bande.

Gar et Rachel l'auraient adoré. Jericho a l'un des pouvoirs les plus cool qui soit. Il a la capacité de projeter sa conscience dans le corps d'une personne par simple contact visuel. Pouvoir qui aurait pu être bien utile aux Titans.

Dick voit ces pouvoirs comme une possibilité pour faire le bien, mais aussi un risque si Deathstroke s'en empare. Alors qu'elle est celle qui l'avait poussé vers le chemin de la vengeance, Dawn réalise que Dick va trop loin et doit arrêter. Comme pressentit, on entrevoit la rupture.



On passe l'épisode à se demander comment Dick a t'il bien pu tuer Jericho.

En vérité, il ne l'a pas directement tué, mais ses actions ont poussé Jericho à se sacrifier pour lui, faisant de Deathstroke le tueur de son propre fils. Le pire dans tout ça, c'est que la mort de Garth, à l'origine de cette guerre, était une erreur. Garth n'était pas la cible. Cet épisode marque la mort de Jericho et la dissolution de la team Titans. On comprend mieux les relations chaotiques qu'entretiennent nos justiciers aujourd'hui. Mais même si Dick est « coupable », il n'était pas le seul à décider. Donna l'a quand même poussé vers ce chemin.