Une nouvelle fois les scénaristes me font mentir avec cet épisode ! Alors que je pensais l’arc de Caputo aux oubliettes, Merritt Tierce écrit un joli twist ! « The Thirteenth » est un épisode génial mais tellement déprimant. Seule la réalisation manque un peu de dynamisme, le scénario nous fait sortir les mouchoirs tout comme les prestations de plusieurs comédiens. J’ai eu l’impression de voir un château de carte s’écrouler au ralenti. Il y a des points importants et d’autres qui m’ont simplement marqué :



— la décision d’Alex (et de Piper) : on le sentait venir à des kilomètres mais voilà… Le couple s’éloigne de plus en plus au point que le scénario a besoin de flashback pour justifier la situation. Alex a un comportement autodestructeur. Ce n’est pas un élément nouveau même si j’ai beaucoup aimé le fait d’utiliser l’ex rencontrée dans la première saison. C’est un joli clin d’œil. Après quel est le message de cet arc ? Un happy ending est impossible dans ce genre de situation ? Les vœux de mariage sont complètement inutiles passés les premiers mois ? Je pense que ce n’est pas la fin pour Piper et Alex car le couple est trop mythique et il s’agit de la dernière saison. Pour autant, il y avait mieux à faire en particulier avec le personnage d’Alex. Même sa relation avec Artesian (qui est intéressante en soi) semble forcée. Les points positifs sont l’aspect dramatique du couple qui reste touchant et Laura Prepon qui arrive à faire une belle performance dans une certaine retenue et même froideur.



— Nicky est le point fort à mes yeux de cet épisode. Doublée par la magnifique performance de Natasha Lyonne, je trouve que ce personnage a su évoluer de la plus belle des manières. J’ai aimé que la série ne cache pas l’aspect « fautif » dans les relations entre Nicky et Red/Lorna. En particulier pour la seconde je trouve car cette saison a forcé le trait sur leur éloignement. Je comprends le principe mais c’est une amitié qui détonnait à l’écran. L’ambiance très sombre de cette saison ne permet pas beaucoup d’humour malheureusement alors que ce duo apportait une belle fraîcheur dans la série.



— pour finir un petit mot sur Caputo et sa décision. Ces scènes sont touchantes et bien jouées, j’ai particulièrement aimé les séquences avec le groupe. Le dialogue entre Dixon et Maria par exemple était excellent. Au final, je dois revenir sur mes propos car le scénario a su assumer le sujet #metoo jusqu’au bout. Il reste quelques épisodes donc j’espère que cette fois il s’agit vraiment de la fin de cet arc car Caputo tirerai sa révérence avec la dignité et la sagesse acquise depuis la saison dernière.