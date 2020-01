Critiques

Seriesaddict.fr le 22/12/2019

1h14 d’émotion soutenue par une magnifique bande son et de superbe performance. Alors certes j’ai l’impression que les scénaristes cherchent à atteindre le fond du lac avant l’épisode final avec peut-être un message d’espoir. « The Big House » ne permet pas beaucoup de rire, simplement quelques sourires mais aussi un sentiment affreux d’inachevé. Pas dans le sens où l’épisode manque de contenu mais parce que parfois la vie n’offre pas de belles conclusions. Cet épisode est impitoyablement réaliste. Avec bien sûr pour nous achever la mort (à priori) de Tiffany et un caméo de Poussey… Ouch.



Rien que la séquence d’entrée annonçait un grand épisode : la chanson de Sam Cooke qui accompagne parfaitement dans ses paroles Tasha jusqu’à la porte. Le dénouement ? Une réponse froide et tragique après avoir fait renaître l’espoir. Je ne m’attendais pas à un rejet aussi définitif. Je pensais que sans aller jusqu’au procès, la série se servirait de Tasha pour apporter un message d’espoir envers le système judiciaire et carcéral… ou pas. Comme toujours Danielle Brooks offre une performance incroyable. Mon seul regret est que pour l’instant le scénario n’ose pas s’aventurer au bout de son idée. Cet épisode était celui du suicide de Tasha pas de Pennsatucky même si on peut croire à une overdose accidentelle. Je trouve un peu injuste ce retournement de situation. J’ai presque eu l’impression que la production voulait éviter de toucher à un personnage de couleur. Il reste un épisode donc la série peut encore me faire mentir mais cette mort hors champs est une grosse déception pour moi.



L’autre défaut dans cet épisode est l’écriture autour d’Artesian : deux épisodes et soudain elle devient le cliché ambulant de la maîtresse jalouse et dangereuse. Son histoire était pourtant intéressante en particulier face aux autres blaireaux (pardon du terme) de l’équipe. Alors pourquoi la réduire à l’amante blessée ? Il fallait du drama, il fallait justifier la rupture entre Alex et Piper mais on perd au final je trouve l’évolution d’un personnage qui aurait pu être plus important. Le scénario peut s’appuyer sur l’alchimie entre Taylor Schilling et Laura Prepon pour apporter une véritable émotion à cet arc.



Heureusement tout le reste de l’épisode est incroyable ! Il se passe tellement de choses et pourtant la réalisation de Phil Abraham ne se perd pas une seconde et garde le rythme. Beaucoup d’émotions et donc beaucoup de scènes marquantes : le dialogue entre Red et Nicky par exemple qui mène au départ forcé de Lorna. Une nouvelle fois le scénario nous présente une histoire tragique mais qui cette fois suit une logique. Je pense que la série réussit le portrait de cette femme à la fois malade et détruite par la vie. Elle aurait dû comme Suzanne recevoir de l’aide au lieu de se retrouver enfermée en prison. Il y a aussi la situation difficile de Gloria : elle mérite mieux qu’un simple sous arc avec quelques twists. L’actrice est fantastique tout comme l’évolution de son personnage.