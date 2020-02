Critiques

Un premier épisode sympathique qui utilise la popularité du personnage de Spock et Numéro 1. Un flashback intéressant dans le contexte des short trek : si cet équipage n’est pas prévu pour la suite de la série, il méritait tout de même un peu d’attention de la part des scénaristes. Le duo Spock/Numéro 1 est aussi un choix original pour ce premier épisode. Le couple attendu aurait été Spock/Pike. Mais j’ai tout aussi bien apprécié cette dynamique en particulier grâce à l’actrice Rebecca Romijn qui captive la caméra. Bref, un jeu de va et vient qui donne envie de découvrir l’équipage d’Entreprise. Mais aussi d’entendre à nouveau le rire de Spock.



Un deuxième épisode drôle mais sans grand intérêt. Il s’agit clairement de fan service. Comment les tribbles, tel que Star Trek : Entreprise les a présentés, sont nés ? Cet épisode apporte une réponse un peu simpliste à la question. Avec en prime, une publicité douteuse post-générique. Je pense qu’il faut prendre cet épisode comme un petit sketch malgré les deux tragédies qu’il en ressortent. J’ai bien aimé la réalisation Daniel Gray Longino qui réussit à insuffler un petit vent de panique face à ces boules de poils. Je pense au plan façon film d’horreur par exemple. « The Trouble with Edward » se regarde donc avec un plaisir coupable et permet de continuer l’exploration de l’univers Star Trek.