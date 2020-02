Critiques

Seriesaddict.fr le 18/02/2020 à 13h19 par Fiona Kilo | 0

Short Treks : saison 2



Episode 3 : « Ask Not »

J’ai adoré cet épisode ! Tellement simple mais terriblement efficace. Il n’y a pas de surprise mais le jeu et l’échange des deux acteurs suffisent. Anson Mount et Amrit Kaur offrent une belle prestation. Le fond est clairement plus intéressant que la forme même si la caméra de Sanji Senaka porte très bien le scénario. Disons-le, la méthode Starfleet est assez proche de la torture psychologique. Alors l’épisode le justifie sous couvert de la guerre en particulier mais il était intéressant de voir cet aspect de Starfleet. De plus, les répliques autour du règlement interne d’un vaisseau m’ont beaucoup rappelé le pilote de Star Trek Discovery. Quelle est la meilleure méthode de défense/attaque dans une situation extrême ? Peut-on repousser la morale ? La loi ? J’ai trouvé comme un parallèle ou du moins un clin d’œil mérité avec la série qui a remis sur le devant de la scène la franchise.



Note 8/10



Episode 4 : « Ephraim and Dot »

Mon Dieu, que dire sur cet épisode qui pourrait se résumer avec une simple série d’émojis ? Je ne m’attendais pas à un choix aussi original de la part de la production. Ce dessin animé façon documentaire animalier est non seulement bien fait dans sa réalisation mais aussi touchant. L’équipe technique des studios Pixomondo réalise un joli travail : couleurs, personnages, dessins…etc… Il n’y a pas grand-chose à dire sur l’histoire qui possède tout de même de nombreux clins d’œil à la série originale. Après recherche car je n‘aurais pas pu le remarquer toute seule, la production semble avoir commis une « erreur » sur le nom du vaisseau. Est-ce un indice pour la saison 3 de Star Trek Discovery ou un oubli ? A noter aussi que la musique est signée par Michael Giacchino qui avait déjà travaillé sur la trilogie Star Trek.



Note : 8/10



Episode 5 : « The Girl Who Made The Stars »

L’épisode le plus faible de cette saison avec une histoire une nouvelle fois produite comme un dessin animé. Pixomondo mène encore la baguette et l’animation qui en ressort est vraiment très jolie. Même dans les transitions ou les couleurs, je trouve que la technique utilisée permet d’exprimer pleinement l’univers Star Trek. Après pour cette histoire en particulier, le fond moral et les personnages bien sûr font le lien avec la série. Mais le conte aurait pu être raconté dans un autre contexte sans que cela change son essence. L’aspect universel de l’épisode est touchant mais j’aurais aimé un peu plus de matière surtout lorsque le scénario reprend des personnages de la série.



[rose]Note : 7/10



Episode 6 : « Children of Mars »

Cet épisode est clairement un teaser pour la série Picard qui est en cours de diffusion. Je n’ai pas commencé donc je ne peux pas faire de lien direct. Si on se concentre uniquement sur l’épisode, « Children Of Mars » est très bien construit. Dans la dynamique malheureuse des attentats terroristes, le scénario présente le lien qui unit les victimes d’une tragédie. Jeff Russo fait un très bon travail sur la musique avec cette séquence d’ouverture accompagnée par la chanson Heroes repris par Peter Gabriel. Je trouve que ce type de séquence marque souvent la qualité d’un épisode : quand les personnages n’ont pas besoin de parler pour s’exprimer, que l’image et la musique suffisent à l’émotion. « Children of Mars » clôt donc cette deuxième saison de Short Treks de belle manière et donne envie de plonger dans Star Trek: Picard.



Note : 9/10