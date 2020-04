Critiques

Seriesaddict.fr le 28/03/2020 à 13h33 par Fiona Kilo | 0

© 2020 - HBO

Forcément il fallait que tout soit une illusion ! Foutu scénario ! « The Winter Line » est très bon autant dans son contenu que dans sa forme. Le premier est surprenant dans sa construction et la seconde nous régale de paysages magnifiques venus de la Catalogne. L’épisode nous offre une superbe production et je conseille cette petite vidéo d’HBO pour avoir un aperçu :





Les défauts sont rares mais pour le fun je m’arrêterais un instant sur l’arc de Bernard qui est un peu en dessous je trouve. D’abord il y a le retour très pratique d’Ashley Stubbs qui n’a pas d’autre fonction que d’être un soldat. On pouvait s’attendre au twist du « Je suis un robot ! » suite au final de la saison 2.Certes, sa conscience ne dépasse pas ses fonctions de soldat mais toute la série est basée sur le libre arbitre. Il m’aurait semblé plus cohérent que les personnages possèdent un dialogue autour de cette question.Concernant l’histoire de Maeve parlons un instant du titre de l’épisode : « The Winter Line » possède deux significations. La première d’ordre historique est un clin d’œil direct à WarWorld. La seconde concerne la météo et la création d’une nouvelle ligne d’horizon (je raccourcie au maximum). Le titre semble dire de regarder toujours plus loin, d’élever son regard. Cela se retrouve dans l’histoire de Maeve depuis la première saison. Elle pourrait aussi s’appliquer à sa relation avec Dolores.J’ai adoré le principe de détruire la simulation dans la simulation : Maeve se transforme en virus et retourne peu à peu le système contre lui-même. Par contre, comment avec une tablette à l’intérieur de la simulation Maeve peut accéder aux caméras externes ou reprogrammer un robot ? Cette partie m’a semblé un peu tirée par les cheveux. Pour le reste, la dynamique présentée avec le nouveau personnage de Vincent Cassel s’annonce très intéressante. Thandie Newton joue à merveille cette seconde de désespoir dans la scène finale. Non seulement elle a perdu ses pouvoirs mais en plus Maeve se retrouve encore sous la domination d’un homme.