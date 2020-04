Critiques

Ce troisième épisode est différent des deux premiers : « The Absence of Field » est lent. Très lent. Dans sa construction et son rythme. C’est un épisode qui introduit un « nouveau » personnage avec une introspection digne d’une séance chez le psy. Ce fut le cas aussi avec Caleb dans le premier épisode mais d'une manière moins intense je trouve. A côté de cela, le scénario avance certes dans l’histoire mais j’ai surtout la sensation d’une présentation plus détaillée du monde moderne. Je pense que le résultat final permet de mieux comprendre les motivations de Dolores au-delà d’une simple vengeance ou prise de pouvoir sur les humains. Bien sûr, si on regarde des films ou séries de ce genre, Westworld n’invente rien. Mais l’ensemble reste magnifique à voir et je trouve que cette saison réussit pour l’instant son pari de nous emporter plus loin que les deux premières.



Petit arrêt sur le titre de cet épisode : « The Absence of Field » fait référence au poème Keeping Things Whole de Mark Strand. C’est un beau texte (un peu déprimant) qui par essence mérite que chacun fasse sa propre interprétation. Personnellement, je trouve que le poème est un miroir à l’existence des robots dans la série. Dans cet épisode en particulier, l’hôte du corps de Charlotte. Il/Elle essaye de vivre dans un monde qui ne le voit pas. De plus, cet hôte qui expérimente un trouble de dépersonnalisation est une vision nouvelle que j’ai trouvé très intéressante à explorer. J’ai aussi été touchée par la performance de Tessa Thompson qui est sublime dans cet épisode. La détresse, la mélancolie puis la colère et l’acceptation… Toutes ces émotions ont permis de dresser un personnage intéressant sans jamais donner un nom. Je laisse les théoriciens avoir leur petit plaisir là-dessus !



Westworld a le don de marquer le spectateur par des instants magiques, souvent dans les dialogues et toujours dans l’image. Il faut saluer le travail de toute la production, de l’écriture aux effets spéciaux car « The Absence of Field » possède une harmonie visuelle digne d’un grand film. On rajoute à cela la musique de Ramin Djawadi et les plans prennent encore une autre ampleur.



Concernant le second arc, c’est celui où je pointerai un ou deux défauts mais qui s’effacent par rapport au contenu informatif qu’ils apportent à l’épisode. L’histoire de Caleb est la seule est offre deux scènes d’actions. J’ai adoré que l’écriture mêle autant la violence à la technologie. Par exemple, la séquence dans l’ambulance où les médecins attendent que la machine indique la marche à suivre, les armes, les voitures…etc… Mais certaines informations sont au contraire mentionnées sans plus de détail comme l’équipement militaire de Caleb ou le simple fait qu’il accepte déjà la proposition de Dolores. D’accord il faut tenir un rythme mais le personnage aurait pu prendre le temps de réfléchir deux secondes.