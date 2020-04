Critiques

Seriesaddict.fr le 11/04/2020 à 22h51 par Fiona Kilo

Alors personnellement je n’étais pas prête pour cet épisode… J’avais trouvé le précédent très intéressant mais avec un petit manque de rythme. « The Mother of Exiles » monte le niveau d’un cran avec un scénario génial mais aussi une mise en scène très dynamique. Je reviendrai sur la séquence des enchères mais d’abord et comme à chaque fois le titre de cet épisode :



« The Mother Of Exiles » est une référence au poème d’Emma Lazarus sur la statue de la liberté. Pour une fois, le titre est assez explicite car il n’y a qu’un seul personnage qui peut correspondre à cette allégorie. Dolores s’érige depuis la saison précédente dans un rôle de libératrice pour son peuple. Le twist étant que pour l’instant ses objectifs ne semblent pas concrétiser son idéal. Cela donne aussi un aspect très mystérieux à son plan car généralement il faut une armée pour faire une révolution. Si Dolores gagne sur tout ou presque, je la trouve aussi bien isolée. Ce qui expliquerait son intérêt (en partie) pour Caleb.



Le thème principal de cet épisode est la conscience de soi avec l’arc de William qui arrive (peut-être) à sa fin. De la scène d’ouverture à sa dernière réplique, Ed Harris livre une étonnante performance. Il y a un parallèle avec l’histoire de Fausse Charlotte qui contrairement à William accepte ce qui est et ce qui n’est pas pour mieux évoluer. La tragédie de l’homme en noir est de réaliser qu’il s’est lui-même condamné. Certes Dolores enfonce le dernier clou dans le cercueil mais l’homme en blanc a creusé sa propre tombe. Je ne vais pas mentir cet épisode offre aussi un certain sens de la justice : après les horreurs qu’il a commises, William devait être puni. Sa relation avec le fantôme de sa fille est typiquement le duel conscient/inconscient quand la folie est représentée à l’écran. Mais on peut penser que Westworld nous réserve une ou deux surprises concernant William surtout si on se rappelle la scène post-générique de la saison précédente. J’aimerai que ce personnage ne soit pas un hôte mais bien un humain anéanti par ses propres péchés. Si William est un robot alors il n’avait aucun contrôle sur ses actions et dans ce cas son histoire ne serait qu’une répétition de ce que le spectateur connaît déjà.



Difficile d’aborder l’arc de Dolores sans effectuer un détour du côté de la séquence des enchères. Si elle n’est pas la plus mémorable de la série d’un point de vue réalisation, elle ne manque pas non plus de beauté. Le combat entre Dolores et Stubbs est génial mais il l’est surtout grâce à la musique de Ramin Djawadi. Il reprend le titre « Wicked Games » du groupe The Weeknd. L’arrangement orchestral de la chanson se marrie parfaitement avec la scène et ce n’est plus la caméra ou les répliques mais bien la musique qui impose son rythme.



Enfin le twist final…J’ai adoré que le scénario offre une réponse logique. Jordan Goldberg et Lisa Joy aurait pu s’amuser à ramener à la vie de nombreux personnages secondaires. Mais au final, Dolores n’a foi qu’en une seule personne. Elle-même. Après, le scénario utilise quelques grosses ficelles comme le retour de Hiroyuki Sanada à la tête des yakuzas. Pour autant, l’épisode se termine avec une idée claire : Dolores est un ennemi puissant. Ce qui rend l’attente autour du duel Serac/Dolores (numéro 1) encore plus alléchant. Il reste si je compte bien une perle dont l’identité reste inconnue. Cela annonce certainement un nouveau grand twist pour la suite de la saison.