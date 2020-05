Critiques

Seriesaddict.fr le 15/05/2020 à 10h44 par Fiona Kilo

« Passed Pawn » est une excellente porte sur le final de cette saison : révélations, action, suspense et émotions sont au rendez-vous avec au passage quelques incohérences. Mais celles-ci peuvent être pardonnées face au travail incroyable de la production sur cet épisode. J'encourage d'ailleurs à vision cette vidéo du tournage :





« Passed Pawn » fait référence à une stratégie aux échecs. Le principe est qu’un pion soit totalement libre d’avancer sur le plateau. Dans cet épisode, le pion est pour moi Caleb qui grâce à Dolores se voit obtenir toutes les clés pour détruire Serac.D’abord petit détour sur cette scène d’intro : c’est vraiment possible de couper un torse avec un sabre ? Mais si on passe ce détail, pour moi il s’agit de l’une des meilleures séquences de la saison. Ce n’est pas seulement l’annonce d’un trahison, Musashi semble avoir lui aussi terminé sa mission. Que contient la mallette ? Cela va-t-il jouer un rôle dans le finale ou pour la suite ? Nous avons aussi le retour de deux personnages secondaires qui disons-le tout de suite n’auront aucun arc cette saison. Donc je l’inscris plutôt du côté du fan service pour l’instant comme Hector. Concernant Charlotte, comment affaiblir Dolores peut lui permettre d’atteindre Serac ? Ou croit-elle que sa créatrice est derrière la bombe ?J’ai beaucoup aimé l’arc de Caleb, non pour son originalité mais il y a une puissance dans son écriture qui permet de donner de l’ampleur au personnage. Le petit twist autour du plan de Dolores est aussi intéressant. Je regrette simplement que l’ambition autour de ce nouveau personnage arrive à l’avant dernier épisode.Pour le manque d’originalité je fais référence au passé de Serac : à partir du moment où celui-ci a été introduit, le spectateur pouvait s’attendre à une connexion avec Caleb. J’ai adoré le clash avec Salomon et en particulier l’idée d’utiliser les reconditionnés pour traquer les autres anomalies. Cet investissement dans la suppression du libre arbitre à la fois fascinante et terrifiante. Ce qui résume aussi le personnage de Serac. Il est intéressant de noter dans cet arc que Caleb dévie du plan initial de Dolores en demandant à Salomon à un plan pour détruire son ennemi et non la société.En parlant de Maeve, j’ai l’impression que Dolores ne souhaite pas sa mort. Elle aurait pu à plusieurs reprise prendre le dessus pendant le combat mais avec un tir dans la jambe… Il est possible aussi que le problème vienne de la chorégraphie. Il y a aussi le drone qui manque sa cible quand Dolores est à terre…Les premières heureusement se donnent suffisamment pour rendre ces séquences dynamiques. Je me montre un peu tatillonne car c’est un face à face attendu depuis longtemps mais l’ensemble était quand même explosif. L’ajout des drones était génial et j’espère que la série offrira plus de combat dans ce style à l’avenir.Note : 8.5/10