Seriesaddict.fr le 22/05/2020 par Fiona Kilo

Putain cette série m’a manqué ! Pardon pour le langage mais cet épisode m’a rendu folle. Dans le meilleur sens possible ! L’incroyable twist du final de la dernière saison ne pouvait que se suivre par un épisode basé sur une réalité alternée… Le titre effectivement aurait pu me donner un indice mais je n’imaginais pas que les scénaristes poussent la folie jusque là. Robert et Michelle King ainsi que Eric Holmes offrent un premier épisode où l’absurde s’installe confortablement pour donner quelques leçons au spectateur.



Les 40 minutes se font pratiquement du point de vue de Diane uniquement. Il faut rappeler qui est la reine et pourquoi avant d’entamer plus concrètement la saison. Alors le reproche que je pourrais faire est que The Good Fight peut se perdre dans sa moralité, son ridicule et sa satire. Pour autant j’ai trouvé que cet épisode répondait bien à l’ambiance généralement de la série (depuis la deuxième saison). On ne peut pas demander de l’originalité et se plaindre ensuite. Cet épisode était fou et sans aucun lien avec la trame principale mais c’est tellement assumé et ouvert d’esprit. Dans sa satire, la série n’épargne personne et à raison car il ne faut pas oublier que tout bon politicien cache des squelettes dans son armoire. Si cet épisode avait été un hommage à Hilary Clinton, le scénario aurait perdu toute sa profondeur.



Il y a tellement de choses que j’ai aimé :



— l’humour omniprésent en particulier avec l’arc de Weinstein. La scène de l’hôtel, la stupeur de Diane… Mais en même temps, on retrouve toujours cet aspect dramatique avec le cabinet au bord de la faillite par exemple ou l’ignorance volontaire ou non des personnages féminins. La série suit son thème de la saison dernière en montrant de nouveau que Trump peut aussi unir plutôt que de diviser.



— quelques répliques cultes comme « Fix the TV ! » ou simplement le rire de Diane.



— bon ok j’ai cru à la mort de Kurt ! Je criais déjà devant mon écran… J’ai trouvé la scène de la forêt très jolie. La réalisation de Brooke Kennedy fait penser aux films noirs des années 1940 je trouve. Ce qui collait parfaitement avec les deux personnages.



Note : 10/10 (je fais ce que je veux)



PS : je tiens juste à signaler que je n’ai le temps de rien (à part de commencer des nouvelles séries apparemment) et donc mon rythme de publication pour The Good Fight ne sera pas génial. Mes excuses à l’avance ! Je suis en retard sur tout mais je ne lâche rien !