Seriesaddict.fr le 02/06/2020 par Fiona Kilo

On reprend pour une ultime saison ! J’ai le droit de dire que je suis soulagée ou pas ? « From the Ashes » est pas mal pour un premier épisode. J’ai trouvé l’écriture assez intelligente dans son ensemble en particulier le fait de reprendre directement à la suite du final. Fini les sauts dans le temps (pour l’instant), on retrouve Bellamy broyé par le chagrin et un Sanctum complètement divisé entre les diverses factions. Clairement, deux grands arcs se détachent avec quelques petites histoires pour la forme. D’un côté, un premier groupe face à la faille temporelle et de l’autre celui basé sur Sanctum. Ce qui est tout de suite un peu agaçant est le fossé entre les deux arcs. A aucun moment, Clarke ou quelqu’un d’autre interroge sur Bellamy, Octavia, Echo…etc… Même si l’épisode se déroule dans un espace temps très court, le scénario aurait pu caser une ou deux répliques dans ce sens.



Un petit mot avant d’attaquer le fond sur la réalisation de Ed Fraiman : simple mais efficace. Je ne peux pas dire qu’un plan m’a marqué en particulier mais le montage est bien rythmé, les scènes de tension sont aussi bien manœuvrées. J’espère que pour cette dernière saison, les réalisateurs vont un peu se lâcher et tenter plus de chose.



Revenons au script :



— j’ai été surprise du départ aussi rapide de Bellamy. Il semble que son début de saison soit concentré sur une aventure solo. A voir… Je redoute un peu cet arc avec la faille temporelle. Moitié fantastique moitié science-fiction, elle a beaucoup de potentiel mais je vois déjà venir les clichés sur le passé/présent/futur. Le nouveau personnage de Hope, comme ses ennemis vont apporter une nouveauté face aux thèmes présentés avec l’histoire de Clarke.



— celle-ci a rendu hommage à Daenerys dans cet épisode. La même qui fait un discours tout feu tout flamme (j’étais obligée) sur les erreurs de chacun, sur la nécessité de tout recommencer… Clarke commence plutôt bien cette saison. Si je comprends la scène de confrontation, je ne vois pas en quoi cela justifie les paroles du personnage cinq minutes plus tard. Il s’agit clairement de vengeance et non de justice. Clarke change de manière un peu trop rapide ses convictions. Heureusement la performance d’Eliza Taylor efface un peu ce décalage pour mettre en avant le deuil de sa mère. La séquence du clash était attendue mais la délivrance était vraiment géniale.



— j’ai adoré le petit dialogue entre Clarke et Madi ! Enfin on retrouve l’espace d’un instant le véritable lien qui uni les personnages. Cette relation a tellement été mise de côté alors qu’elle a tout pour approfondir à la fois Clarke mais aussi et surtout Madi.



— comment Sheidheda a fini dans la puce de Russell ? Il était encore connecté/endormi ? Pourquoi Madi a-t-elle encore des souvenirs de ses prédécesseurs ?