« The Garden », en référence au fameux échange entre Octavia et Diyoza est un bon épisode avec pas mal de petites scènes émotions et surtout beaucoup d’explications ! Centré en particulier sur l’histoire d’Octavia, son duo avec Diyoza est toujours aussi dynamique et amusant. Le scénario de Jeff Vlaming marque un point pour ne pas avoir divisé l’épisode entre les deux arcs principaux. Il fallait bien 45 minutes de dialogue pour mettre en place tout le contexte autour des deux planètes Alpha et Bêta. Cette seconde offre un champs très large de possibilité avec à la fois le thème du temps mais aussi une nouvelle civilisation.



Il faut éviter la pause pipi avec « The Garden » car les informations fusent de tous les côtés et il est parfois difficile de rassembler les pièces du puzzle. Est-ce que l’épisode aurait dû se baser uniquement sur un flashback ? Pas à mon sens car le lien établi en permanence avec Hope permets de mieux s’attacher à ce nouveau personnage. De plus, les lignes principales sont tracées efficacement : nouvelle planète, nouvelles règles, nouveaux ennemis. Si la direction est intéressante, les scénaristes ont déjà prouvé dans le passé ne pas totalement maîtriser les arcs autours de l’espace temps. Mais ne jugeons pas au deuxième épisode et croisons les doigts surtout…



« The Garden » est clairement un hommage au personnage d’Octavia et permets à Marie Avgeropoulos de délivrer une très belle prestation. La dispute avec Diyoza ou la lettre à Bellamy par exemple sont des séquences émouvantes qui montrent l’évolution incroyable du personnage. Le côté boucle avec la naissance de Hope, la construction d’une famille rappelle aux souvenirs de la première saison avec nostalgie. Je regrette que Diyoza soit tout de suite mis en arrière plan et cantonné au rôle de mère. A part sa dispute avec Octavia, le personnage semble bien docile tout à coup. Pourquoi a-t-elle refusé que sa fille apprenne à se battre par exemple ? Je comprends l’aspect « nous sommes maintenant gentille et en paix » mais Diyoza est une guerrière par essence. L’un ne doit pas forcément s’effacer devant l’autre.