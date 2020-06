Critiques

« False Gods » aurait été un excellent épisode si le scénario n’était pas aussi saccadé entre les différentes histoires. C’est impressionnant d’observer la distance entre les personnages. J’avais eu ce ressenti dans le premier épisode mais cela frappe aux yeux avec d’un côté une bombe nucléaire et de l’autre un jeu politique. Il n’y a pas de corrélation entre les histoires ou très peu ce qui crée je trouve un manque cruel de tension, suspense voire d’émotion. Ce qui est regrettable parce qu’en soi cet arc choisit pour Raven est intéressant malgré son côté répétitif. L’avènement de Sheidheda et la menace de la guerre civile sont aussi des histoires qui apportent une bonne dynamique à ce début de saison.



Le problème avec l’arc des radiations est qu’il sert clairement d’excuse pour enclencher la guerre civile, ou du moins un drame relié à Raven. Celle-ci se retrouve dans une position très difficile et joue la carte du miroir avec les actions de Clarke à Mount Weather. J’ai aimé que le personnage possède des raisons efficaces pour justifier ses choix : sacrifier le petit nombre pour le grand. C’est encore plus intéressant lorsque Raven juge inférieur la vie de ces criminels. Tout comme Clarke avait jugé supérieure la vie des ses amis/famille dans la saison 2. Je trouve que ces séquences reflètent assez bien l’évolution du personnage après ses nombreux traumas. Le défaut principal à mes yeux de cet arc est qu’il place une nouvelle fois Raven dans une position de victime. C’est bien sur subjectif mais je n’ai jamais eu ce sentiment avec Clarke. Peut-être à cause de son rôle de leader. En même temps, la vulnérabilité de Raven est une caractéristique que l’actrice a toujours su mettre en valeur.



Le montage de l’épisode est horrible. L’exemple qui me vient en tête est le dialogue entre Clarke et Gaia juste après la longue séquence autour dans la salle du réacteur. Comment peut-on passer de l’un à l’autre sans transition ? On annonce que dans quelques heures la ville va peut-être exploser mais à aucun moment Clarke rejoint ou s’interroge sur la mission de Raven ? L’épisode ne possède pas la même dynamique dans l’écriture mais aussi la réalisation entre les deux arcs. Donc on passe d’une course contre la montre à l’exécution de Russel… qui n’est plus Russel donc on sait déjà qu’il ne sera pas exécuté. Evidemment, par comparaison le spectateur sait que Raven va stopper les radiations mais l’intensité des scènes permet un peu plus de suspense. J’espère que Sheidheda sera un vilain à la hauteur de sa réputation.



On repassera pour l’originalité car cet épisode ne possède aucun twist par contre il met en avant Emori et Gaia de manière un peu moins stéréotypée que les saisons précédentes. La seconde en particulier pourrait avoir un impact important par la suite. Comment ses relations avec sa mère ou Madi vont évoluer ? Est-ce vraiment la fin de Wonkru ?



