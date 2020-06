Critiques

Il a juste fallu 5 minutes à « Hesperides » pour partir en vrille malgré la qualité du reste de l’épisode. La dernière séquence est juste… du grand n’importe quoi. Les décisions des personnages n’ont aucun sens. On rajoute à cela l’apparition de nouvelles planètes et un chassé croisé sans fin entre les divers groupes. Ce n’est que le début de la saison certes mais au bout de quatre épisodes nous avons : Bellamy d’un côté qui joue au fantôme, Gaia qui va avoir sa propre histoire je suppose, Clarke and co, Echo and co et Sanctum laissé à l’abandon.



Cette fin d’épisode est incroyable : entre Clarke qui laisse sa fille adoptive seule sans se poser de question, Nathan qui oublie son petit ami, le retour de Niylah qui a perdu toute consistance et donc intérêt… J’ai conscience de me montrer difficile mais je ne comprends pas la logique du scénario de Sean Crouch. Je pense en particulier à Clarke qui fonce tête baissée sans aucun plan. Cela ne dérange personne de s’aventurer sur des planètes inconnues sans protection ?! Ce début de saison annihile aussi sa relation avec Maddi. Un duo qui était pourtant au cœur de la saison 5 et qui était censé transformer le personnage de Clarke. Et puis il y a Raven qui forcément en deux épisodes tue plus de personne (directement) qu’en six saisons.



La grande qualité à mes yeux se trouve dans l’histoire du groupe Echo, Hope et Gabriel. L’épisode démarre avec une belle introduction sur l’enfance de Hope. Le flashback est assez long mais il pose la base pour la suite. Une rencontre, un plan, et une trahison (avec quelques différences bien sûr). Je pense que j’aurai encore plus aimé cet arc si le scénario avait concentré plus de scènes autour de l’évolution du groupe. La relation entre Echo et Hope en particulier semble beaucoup plus complexe qu’au départ. A l’opposé Gabriel reste le même sans pour autant que le personnage soit développé. J’ai beaucoup aimé le choix crucial mais cruel d’Echo : j’adore que l’essence du personnage ne soit pas altérée. C'est-à-dire que entre son couple avec Bellamy ou sa nouvelle vie elle aurait pu… s’adoucir disons. Mais cet aspect froid, calculateur sans renoncer à une certaine humanité fait tout le charme du personnage pour moi. Du coup, je n’ai pas été forcément surprise du twist mais la séquence en elle-même était émouvante.