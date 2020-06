Critiques

Seriesaddict.fr le 21/06/2020 à 14h02 par Fiona Kilo

Récap : Clarke and co s’envole à l’aventure. Eco and co arrive aux portes d’une nouvelle planète.

« Welcome to Bardo » est un bon épisode dans l’ensemble. Très rythmé, le spectateur n’a pas le temps de souffler ce qui peut créer quelques confusions autour de la timeline. Personnellement, j’ai trouvé le montage temporel efficace malgré le nombre de sauts dans le temps. Les explications principales sont données ce qui va permettre d’aborder un nouveau chapitre pour ce début de saison comme le destin de Diyoza par exemple. Je suppose que Bellamy sera réuni avec soit Clarke soit Gaia. Je ne peux pas dire que le scénario est moins éparpillé mais il prend une forme un peu plus digestive après cet épisode.



Tout d’abord bravo à la réalisation d’Ian Samoil qui nous offre de belles séquences. Les scènes du côté de Sanctum en particulier comme la révélation sur les enfants, sur Sheidheda… J’ai adoré JR Bourne dans cet épisode. Son discours, sa présence au sein de ses disciples était vraiment impressionnante. Je regrette que son jeu soit souvent un peu forcé, sans doute par manque de subtilité dans la construction du personnage de Sheidheda. Pour l’instant, il est un méchant au sens le plus simple du terme ce qui détonne dans une série où l’ambiguïté est la clé. L’écriture de Drew Lindo met aussi en avant Indra ce auquel je me dois d’écrire : « Enfin ! ». Adina Porter mérite une place plus importante dans la série depuis au moins deux saisons. On apprend même un petit bout de son passé ! J’espère que toute cette attention ne signifie de futurs adieux… Par contre, toujours pas de Madi. Je ne sais pas trop si cela a son importance car à présent quelle serait réellement sa place dans cet arc ? Devenir le leader de Wonkru ? S’opposer à Sheidheha ? Je trouve cela dommage car Madi, dû à son âge mais aussi son expérience, aurait pu ou pourrait apporter un vent de fraîcheur sur la série.



Quand Echo a emêché Hope d’assassiner Anders j’ai senti que cela allait se retourner contre elle d’une manière ou d’une autre. Forcément avec ce jeu du chassé-croisé, la « mort » de Bellamy a entraîné Echo très loin du plan. [rose]Si je salue la performance de Tasya Teles,je crains légèrement un destin tragique pour le personnage. Cela étant j’ai trouvé cet arc dynamique et les retrouvailles entre Hope et Octavia très touchantes. Je n’ai pas compris l’espèce d’attentat suicide du soldat. De toute évidence Anders allait envoyer Bellamy sur une autre planète donc pourquoi le soldat s’est-il suicidé en nommant le Berger ? Au sujet d’Anders je suis très mitigée car malheureusement Neal McDonough est un acteur qui ne me touche absolument pas. C’est personnel forcément mais je trouve son jeu médiocre… et puis il joue toujours un méchant !