« Nakara » est incroyablement superficiel. L’épisode se sauve grâce au personnage d’Indra mais échoue sur pratiquement tout le reste. Erica Meredith écrit un scénario vague qui ne fait que remplir les trous au plus vite sans grand intérêt. Le meilleur exemple se trouve dans les retrouvailles entre Diyoza, Hope et Octavia… Pourquoi créer une tension autour d’Echo, de l’absence complète de la mère pour au final tout régler en deux séquences ? Certes, le groupe est une nouvelle fois en danger mais cela ne surprend personne. L’idée était pourtant intéressante : de tous les chassés-croisés que propose cette saison, la quête de Hope est à la fois émouvante et dynamique car elle apporte toute la mythologie autour de Bardo. La séquence d’ouverture est sympa malgré son côté atypique mais il n’y a aucun impact émotionnel je trouve. Diyoza souffre, retrouve ses premiers instincts puis par hasard rencontre sa fille… On a quand même passé quelques épisodes sur le « Je dois sauver maman » ! Contrairement aux retrouvailles entre Hope et Octavia, celles avec Diyoza sont expédiées avec une rapidité déconcertante.



Ensuite nous avons Clarke et…le monstre ? L’idée n’est pas mauvaise et la série aurait pu se faire un petit plaisir avec un épisode style horrifique. A la place, l’écriture utilise ce nouvel environnement de manière très clichée et superficielle. D’ailleurs pourquoi la bête relâche Clarke et Raven à la fin ? Il y a une tentative d’humour, une tentative d'émotion mais j’ai trouvé l’ensemble si peu crédible que même les larmes de Raven ne m’ont pas émue. Cet arc pose aussi problème car il ne fait pas de lien avec Bellamy ou Gaia. Alors que le titre est « Nakara » on peut se demander quel était l’intérêt de cette planète. La petite surprise à la rigueur se trouve avec le rappel de La Seconde Aube qui reste l’un des principaux mystères de la série.



L’histoire d’Indra et de Sanctum prend une tournure de plus en plus intéressante. La guerre civile qui se profile pourrait donner lieu à de belles séquences. J’ai apprécié que le scénario s’attarde à construire une tension entre les divers groupes. Si l’ensemble manque d’originalité, le spectateur peut apprécier trois leaders très différents et charismatiques. Par contre j’ai l’impression que les scénaristes ne savent pas quoi faire de Madi. On essaye de nous présenter sa vie en dehors de Wonkru et forcément il fallait rajouter un joli garçon… La partie stress post-traumatique aurait pu approfondir le personnage ou du moins montrer une nouvelle facette mais elle n’est pas utilisée. Que faire de Madi ?