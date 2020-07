Critiques

Nous avons eu tout un épisode la semaine dernière pour annoncer d’une part le leadership d’Indra et d’autre part la guerre civile. L’épisode suivant Indra s’absente alors qu’un groupe dissident à volé toutes les armes. Wonkru est inexistant.



Il y a tellement de choses qui ne fonctionne pas dans cet arc ! Murphy qui reste faire une partie d’échec parce que le mot héros a été prononcé. En soi, pourquoi pas ? Mais il n’y a aucun suspense puisque dès le départ il est évident qu’il va perdre et que le plan de Sheidheda va se déclencher. Alors certes il va y avoir une tension autour du destin d’Emori mais ce sont vraiment des grosses ficelles utilisées pour accélérer le rythme avant le dernier tiers de la saison. On se demande quel était l’intérêt de l’épisode précédent ?! Toutes les scènes avec Emori auraient pu être intéressantes sauf qu’elles débarquent de nulle part. Je m’explique : pour moi Emori n’est pas assez présente dans la série pour que soudainement elle soit le centre d’un arc aussi important. Tout n’est que prétexte à la victoire de Sheiheda donc comment s’attacher à telle ou telle situation ? Tout va trop vite ! J’ai aussi l’impression que les personnages aiment ignorer le fait que la ville ne soit plus protégée, que les armes ont disparu… Cela me rappelle l’épisode avec la bombe nucléaire et le décalage entre les différentes histoires.



En parlant de nulle part, qu’est-ce que c’est que ce flashback ? On aurait pu le placer un peu plus tôt non ? Il y a deux saisons par exemple… Sinon, l’arc centré sur Bardo reste intéressant mais trop mystérieux après 7 épisodes. Il y a encore beaucoup de questions sans réponses. L’avantage étant que les scénaristes peuvent vraiment créer une belle surprise. Les scènes d'émotions aussi étaient bien jouées. En particulier le duo mère/fille : finalement j’apprécie la nouvelle facette de Dyoza la repentie. Je trouve l’actrice très juste dans son rôle. Et ce retour de Clarke, Eliza Taylor a tout donné pour ce gros plan !



Pour finir, petites mentions à Lindsey Morgan qui s’en sort correctement pour un premier épisode derrière la caméra. Il n’y a pas de plan plus marquant qu’un autre je trouve mais les séquences s’enchaînent avec un bon rythme. Je mets beaucoup d’espoir sur le sous arc de Madi. Elle semble avoir comme des visions ce qui pourrait faire (enfin) le lien entre Bardo et Sanctum. Bravo aussi à l’actrice qui nous offre une jolie scène.