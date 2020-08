Critiques

FLASHBACK ! Alors que vaut cet « Anaconda » ? Petit rappel, cet épisode est censé représenter la future série de l’univers des 100. Un préquel qui se déroulerait 97 ans avant les événement de la série mère. Dans son ensemble, « Anaconda » est assez décevant car le scénario n’est pas à la hauteur. Il y a un effet miroir permanent qui empêche une réelle vision du potentiel de ce spin off. La réalisation d’Ed Fraiman ne permet pas de provoquer une tension quelconque. Par contre, l’épisode ouvre quelques portes intéressantes en particulier cette histoire d’apocalypse. Cela aurait pu faire référence à la seconde destruction de la Terre mais il y a un lien clairement établi avec Bardo.



J’ai trouvé le scénario en dessous car il s’appuie sur des modèles déjà connus. Jusqu’à des scènes comme la petite amie enfermée à l’extérieur qui rappelle les cris de détresse de Clarke. Le rythme élevé ne permet pas de s’attarder sur les personnages principaux autre que Callie. La belle performance d’Iola Evans ne fait pas oublier à quel point son personnage est une Clarke 2.0. Du coup, il manque un peu de fraîcheur ce spin off. Il offre tout de même quelques réponses sur le langage des grounders notamment et la relation fraternelle était intéressante même si Reese manque de profondeur. Il faut ouvrir les yeux jeune homme à un moment ! Nous avons aussi un gros point d’interrogation sur le devenir de l’anomalie dans le bunker…



J’ai adoré revoir notre chère Becca ! Je trouve le jeu d’Erica Cerra tellement efficace et encore une fois j’en voudrais plus. Sa relation avec Callie, le poids de la création d’A.L.I.E ou le symbole de la flamme. Tous ces éléments permettent de créer la légende et on sent la volonté d’assurer un héritage avec le personnage de Callie. Pour conclure, cette porte ouverte sur le spin off présente un paysage classique dont l’actrice principale est pour moi la plus grande qualité.



Pour le reste, nous avons une bonne séquence émotion qui ouvre l’épisode, un mensonge de Clarke qui aura certainement des conséquences désastreuses et une fin attendue sauf pour le petit twist : où est Hope ?



