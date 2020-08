Critiques





« The Flock » est un bon épisode dans l’ensemble. Le scénario se permet une transition côté Clarke and co avec une série de flashbacks. Si on se tourne vers Sanctum, les choses avancent mais de manière bien trop… stupide. Il n’y a pas d’autres mots. Le scénario tente un twist pour maintenir un peu de contenu et de suspense pour le reste de la saison. Sauf que cette dernière séquence est d’un part cliché d’autre part incohérente. Je pense que Sheidheda pourrait être un antagoniste intéressant mais son arc manque de surprise. Je trouve aussi que JR Bourne surjoue un peu mais certainement car le scénario ne lui laisse pas le choix.



Alyssa Clark se contente d’enfoncer une porte ouverte dans ce scénario avec au passage une incohérence de taille : pourquoi Indra ne tue pas Sheidheda ? La séquence montre clairement qu’il n’a plus de soutien donc il n’y a même pas une question de bon ou mauvais choix. De plus, les épisodes précédents ont bâti une relation entre ces deux protagonistes sur la haine et la rancœur. Indra n’a cessé de dire qu’elle allait le tuer. Tout cela pour… ça ? J’ai vraiment l’impression que la production a manqué de courage. Ce type de scénario aurait été parfait pour la mort d’un personnage par exemple. Il reste un peu de temps avant la fin de la saison mais quitte à créer un événement dramatique : tuons quelqu’un. C’est une notion sensible chez la plupart des spectateurs et encore plus les fans mais quand cela est bien fait (justifié), le scénario prend de l’ampleur. C’était le cas durant la saison 2 par exemple ou la 5. Je ne comprend pas comment l’équipe de scénariste passe de « Indra est une badass/nouveau leader » à « Indra va laisser des civils massacrer un super guerrier ». Et puis le coup de briser ses chaînes à mains nues, les bougies soufflées (avec une réaction incroyable de la foule à chaque fois)… C’était juste trop pour moi.



On passe de l’autre côté du miroir avec donc une série de flashbacks sur comment Echo, Octavia et Diyoza sont devenues des soldats. Et qu’est-il arrivé à Hope ? Si les réponses ne sont pas très originales, cet arc a le mérite d’ouvrir quelques portes intéressantes :



— on sait un peu plus de chose sur cette fameuse guerre même si au final il y a très peu de révélations sur le premier peuple. Il s’agissait d’une race très avancée qui s’est fait exterminer. Dommage que le scénario ne pousse pas un peu plus loin la mythologie autour de ce peuple.



— Est-ce qu’Echo a un plan défini en tête ou cherche-t-elle à mener une vengeance en solo ? Je n’écris même pas sur la troisième option car cela ruinerait le personnage et la production ne peut pas faire cela.



— Comment Clarke peut être la clé face à un ennemi aussi puissant ?



— Nous avons une scène marquante je trouve : la première fausse mort de Hope. J’ai eu un vrai moment de surprise.