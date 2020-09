Critiques

Seriesaddict.fr le 31/08/2020

© 2020 - The CW

« A little sacrifice » représente assez bien pour moi tout ce qui ne réussit pas à cette saison malgré ses qualités. Cet épisode est bon dans son ensemble : action, émotion, twist… Mais car il y a toujours un mais avec les 100, le scénario est trop irrégulier. « A little sacrifice » est capable de nous offrir une scène d’introduction géniale avec un huis clos étouffant. Puis des scènes complètement ridicules comme « l’évasion » du Berger. J’ai l’impression que Nikki Goldwaser s’est concentrée sur les grandes séquences de cet épisode pour laisser le reste au petit bonheur la chance. Un peu comme la réalisation de Sherwin Shilati qui est capable du meilleur comme du pire.



Déjà ce twist final qui se devine au fur et à mesure de l’épisode sans pour autant empêcher une réelle émotion de naître. Je trouve que Diyoza restera l’un des personnages les plus marquant de la série. Son charisme et son évolution, sa relation avec Octavia ont permis de construire un personnage solide qui malheureusement n’a pas été exploité au maximum avant la fin. Mais cette dernière séquence mérite un peu d’attention car l’enchaînement des scènes se déroule très rapidement sans pour autant avoir un rythme saccadé. Du coup, on passe du suspense, à l’émotion, au twist avec assez de facilité ce qui donne un rendu final explosif. Si vraiment je devais titiller sur une ou deux choses : la mort d’Anders qui ne vaut que par sa rapidité. C’est dommage car il était quand même le premier méchant au delà de Sanctum et les scénaristes n’ont pas jugé bon de s’attarder sur le personnage. Ensuite, le dialogue entre Echo et Raven… merci aux actrices qui vraiment délivrent leurs répliques avec beaucoup d’émotion. Mais sinon depuis quand Raven et Echo sont des sœurs ? On revient à ce fameux gap où une famille s’est construite mais que le spectateur a très peu vu (voire pas du tout).



Du côté de Sanctum je trouve que le scénario utilise des ficelles un peu trop grosses : l’intervention de Madi notamment. On ne peut à la fois présenter un personnage qui a de l’anxiété puis soudainement en faire une guerrière. Je n’ai pas de problème avec le choix de rendre Madi beaucoup plus innocente et fragile. Même si jusqu’à présent cela était mal utilisé, cette facette rappelle qu’un enfant reste un enfant. Pourtant on passe d’un extrême à l’autre parce que clairement on ne sait pas quoi faire du personnage. On rajoute à cela des incohérences comme un relooking en pleine chasse à l’homme ou le fait que tous les grounders ont réussi à trouver Sheidheda avant Indra. Un autre point noir est le début du duel : la réalisation de Sherwin Shilati ne met pas en avant le travail des comédiens. Ce choix de prendre un point de vue dans la foule n’est pas vraiment pertinent avec la scène. Bref cet arc est décidément pour moi moins intéressant que le second. Il reste 6 épisodes avec encore de trop nombreuses questions sans réponses. Mais « A little sacrifice » lance cette dernière partie de la série avec efficacité.