Seriesaddict.fr le 02/09/2020 à 20h42 par Fiona Kilo

« Etherea » aurait pu être excellent si ce n’était pas du réchauffé. Il n’y a pas de surprise dans cet épisode. Y compris dans l’évolution du personnage de Bellamy. Je pense que le scénario n’est pas mauvais en soit, l’action suit son cours avec peu de temps morts et quelques moments d’émotions. Mais je trouve l’ensemble juste superficiel avec cette impression très désagréable de déjà vu.



Le contexte rappelle trop l’arc de Pike avec un Bellamy fragile psychologiquement qui se tourne vers une politique, idéologie et leader qui ne lui correspondent pas. Jeff Vlaming écrit certes la détresse du personnage mais sans jamais l’explorer. Pourquoi ne pas établir un réel dialogue entre les protagonistes ? Au bout de 45 minutes, j’ai réalisé que l’homme qui accompagnait Bellamy n’avait pas de prénom ! Un surnom certes… Du coup on justifie la trahison du personnage par des mois d’isolation et une vision.



Celle-ci est tellement kitsch en plus ! Elle apparaît trop soudainement, trop cliché, trop… Je ne comprends pas ce choix vraiment. Car il y a du potentiel (comme toujours) avec cette grotte, ces êtres presque surnaturels et ce duo. Il est possible qu’on n'entende plus jamais parler de ces « êtres de lumière » sans pour autant avoir de réelles réponses. Alors bien sûr, on comprend de manière basique le changement psychologique de Bellamy. Mais le fondement de cette évolution est un homme qui n’a fait que répéter les mêmes répliques pendant 40 minutes. Arguments dont le spectateur avait déjà connaissance, tout comme ceux de Bellamy : la contradiction de la paix par la guerre. Mais le scénario une nouvelle fois refuse le dialogue sur cette philosophie à part quelques phrases.



Je me doute que la série n’a pas pour but de présenter un épisode où un dialogue profond prend le pas sur l’action. Pour autant, « Etherea » manque d’impact ce qui met en avant aussi un arc autour de Bellamy très répétitif.