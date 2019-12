Audiences séries US du mardi 10 décembre 2019

News Séries

Seriesaddict.fr le 15/12/2019 à 20h15 par Charlotte Papet | Audiences | 0

The Conners - ABC

Les audiences des programmes US sur les networks du mardi 10 décembre 2019.

Le récap' :



ABC



The Conners démarre la soirée en baisse. Bless This Mess et Mixed-ish connaissent le même sort. Black-ish est en hausse alors que Emergence stagne.



FOX



The Moodys se termine sur une note positive.



CW



The Flash obtient un score similaire au dernier épisode du crossover.



20h



1. CBS | NCIS (R) - 7.40 millions - Taux 18/49 : 0.6 pt

2. NBC | Ellen’s Greatest Night of Giveaways - 6.81 millions - Taux 18/49 : 1.2 pt

3. FOX | The Masked Singer - 5.76 millions - Taux 18/49 : 1.6 pt

4. ABC | The Conners - 2x09 - 5.70 millions - Taux 18/49 : 1 pt

5. CW | The Flash (2014) - 6x09 - 1.71 millions (+0.4) - Taux 18/49 : 0.6 pt (+0.1)







20h30



1. ABC | Bless This Mess - 2x09 - 3.61 millions - Taux 18/49 : 0.6 pt



21h



1. NBC | The Voice - 8.27 millions - Taux 18/49 : 1.2 pt

2. CBS | FBI (R) - 6.10 millions - Taux 18/49 : 0.5 pt

3. ABC | Mixed-ish - 1x10 - 2.94 millions - Taux 18/49 : 0.5 pt

4. FOX | The Moodys - 1x05 - 2.23 millions - Taux 18/49 : 0.6 pt

5. CW | Crisis Aftermath - 0.73 millions - Taux 18/49 : 0.2 pt



21h30



1. ABC | Black-ish - 6x10 - 2.99 millions - Taux 18/49 : 0.6 pt

2. FOX | The Moodys (series finale) - 1x06 - 1.62 millions - Taux 18/49 : 0.4 pt



22h



3/3. ABC | Emergence - 1x09 - 2.74 millions - Taux 18/49 : 0.4 pt





Légende :

Italique = émission

(R) = Rediffusion

Taux 18/49 ans : 1 point sur les 18/49 ans = 1.27 million de téléspectateurs de la cible

(+) : la série est en hausse

(-) : la série est en baisse

Source : TV by the Numbers