Audiences séries US du mercredi 11 décembre 2019

le 15/12/2019

Almost Family - FOX

Les audiences des programmes US sur les networks du mercredi 11 décembre 2019.

FOX



Almost Family s'en sort bien, elle obtient ses meilleures audiences depuis octobre.



ABC



The Goldbergs, Schooled, Modern Family, Single Parents et Stumptown restent stables.



CBS



SEAL Team reste stable. SWAT est en baisse.



CW



Riverdale et Nancy Drew sont stables.



20h



4/5. ABC | The Goldbergs (2013) - 7x10 - 3.97 millions (-0.1) - Taux 18/49 : 0.8 pt (=)

5/5. CW | Riverdale - 4x09 - 0.75 millions (+0.05) - Taux 18/49 : 0.2 pt (=)







20h30



1. ABC | Schooled - 2x10 - 3.02 millions (-0.09) - Taux 18/49 : 0.6 pt (=)



21h



1/5. CBS | SEAL Team - 3x10 - 5.82 millions (+0.4) - Taux 18/49 : 0.7 pt (=)

2/5. ABC | Modern Family - 11x09 - 4.25 millions (+0.5) - Taux 18/49 : 0.9 pt (=)

4/5. FOX | Almost Family - 1x08 - 2.21 millions - Taux 18/49 : 0.6 pt

5/5. CW | Nancy Drew - 1x09 - 0.75 millions (+0.06) - Taux 18/49 : 0.2 pt (=)



21h30



1. ABC | Single Parents - 2x10 - 3.06 millions (+0.5) - Taux 18/49 : 0.6 pt (=)



22h



1. CBS | S.W.A.T. - 3x10 - 4.80 millions - Taux 18/49 : 0.6 pt

2. ABC | Stumptown - 1x09 - 3.12 millions (+0.2) - Taux 18/49 : 0.5 pt (=)

3. NBC | Making It - 2.14 millions - Taux 18/49 : 0.5 pt









Légende :

Italique = émission

(R) = Rediffusion

Taux 18/49 ans : 1 point sur les 18/49 ans = 1.27 million de téléspectateurs de la cible

(+) : la série est en hausse

(-) : la série est en baisse

Source : TV by the Numbers