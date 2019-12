Audiences séries US du jeudi 12 décembre 2019

News Séries

Seriesaddict.fr le 16/12/2019 à 07h16 par Charlotte Papet | Audiences | 0

Evil - CBS

Les audiences des programmes US sur les networks du jeudi 12 décembre 2019.

Le récap' :



NBC



Superstore est en baisse.



CW



Supernatural et Legacies se maintiennent.



CBS



Young Sheldon, The Unicorn et Mom sont en baisse. Carol's Second Act et Evil restent stables.



20h



2/5. CBS | Young Sheldon - 3x10 - 8.21 millions (-0.18) - Taux 18/49 : 1 pt (-0.1)

5/5. CW | Supernatural - 15x08 - 1.11 millions (+0.04) - Taux 18/49 : 0.3 pt (=)







20h30



1. CBS | The Unicorn - 1x10 - 5.62 millions (-0.2) - Taux 18/49 : 0.7 pt (-0.1)



21h



1/4. CBS | Mom - 7x10 - 6.19 millions (+0.1) - Taux 18/49 : 0.7 pt (-0.1)

3/4. NBC | Superstore - 5x10 - 2.83 millions - Taux 18/49 : 0.6 pt

4/4. CW | Legacies - 2x08 - 0.93 millions (+0.17) - Taux 18/49 : 0.3 pt (=)







21h30



1. CBS | Carol’s Second Act - 1x10 - 5 millions (+0.3) - Taux 18/49 : 0.6 pt (=)



22h



1. CBS | Evil - 1x10 - 3.63 millions (+0.3) - Taux 18/49 : 0.5 pt (=)





Légende :

Italique = émission

(R) = Rediffusion

Taux 18/49 ans : 1 point sur les 18/49 ans = 1.27 million de téléspectateurs de la cible

(+) : la série est en hausse

(-) : la série est en baisse

Source : TV by the Numbers