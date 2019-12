Little Fires Everywhere : date et trailer pour la nouvelle série Hulu

News Séries

Seriesaddict.fr le 21/12/2019 à 09h54 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Little Fires Everywhere - Hulu

Hulu vient de programmer sa nouvelle série Little Fires Everywhere.

Basée sur le bestseller de Celeste Ng, la série Little Fires Everywhere se déroule en 1990 dans le quartier aisé de Shaker Heights d’une ville de l’Ohio, et s’intéresse à la thématique de la maternité à travers différentes familles.



Le lancement de la série est prévu pour le mercredi 18 mars sur Hulu. Découvrez vite le trailer :







Pour rappel, au casting de la série, nous retrouverons Reese Witherspoon ou encore Kerry Washington.



Avez-vous hâte de découvrir la série Little Fires Everywhere ?

Source : TV Line