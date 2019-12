Pas de saison 2 pour Daybreak

News Séries

2019 - Netflix

Netflix vient d'annuler sa série Daybreak (2019).

La série Daybreak n'aura pas duré bien longtemps ! La chaîne de streaming Netflix a décidé de ne pas la renouveler après seulement une saison.



Créée par Aron Eli Coleite et Brad Peyton, la série Daybreak a été proposée le 24 octobres.







Les 10 épisodes de la série se centrent sur un groupe éclectique de survivants alors qu'ils naviguent dans un monde étrange et perfide, à la recherche de la petite amie disparue de Josh. Daybreak est un mélange de saga des samouraïs, de l'histoire de l'adolescence et de Battle Royale.



Vous lui avez accordé la note de 8.1/10 ! La série aurait-elle mérité une saison 2 ?

